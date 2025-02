A 5° edição do BXD PODE terá como tema: "desejos e delírios" e traz a ludicidade em um pre-carnaval que promete agitar a cena cultural baixadense - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 19/02/2025 13:20 | Atualizado 19/02/2025 13:21

Belford Roxo - O Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), se prepara às vésperas do carnaval para mais uma edição do BXD PODE. O evento que é realizado semestralmente faz parte do projeto final dos estudantes de Produção de Moda e contará com um desfile de suas criações.



A 5° edição que acontece no próximo sábado (22), de 12h as 16h, no bairro São Bernardo, terá como tema: “desejos e delírios” e traz a ludicidade em um pre-carnaval que promete agitar a cena cultural baixadense.

O evento BXD PODE é aberto ao público e contara com exposições de pecas produzidas pelos estudantes de artesanato, sorteios de brindes, barracas com comidinhas e uma variedade de produtos exclusivos que serao vendidos por empreendedores locais. A música fica por conta da roda de samba com o grupo KK’ Pra Nos e o contagiante Bloco do Limao do Jardim America.

