O serviço foi realizado nos primeiros 48 dias de governoJeovani Campos / PMBR

Publicado 18/02/2025 16:56

Belford Roxo - Desde os primeiros dias de janeiro, quando assumiu a prefeitura, o prefeito Márcio Canella (União Brasil) priorizou a limpeza nos bairros da Cidade. Nos primeiros 48 dias de governo foram recolhidas cerca de 35 mil toneladas de lixo das ruas do município. Segundo informações do Secretário Municipal de Serviços Públicos, Christiano Miranda Pontes, a coleta domiciliar já está regular. “Estamos com 80 por cento do serviço atualizado, em todos os bairros”, disse.

Mutirão de limpeza



Nesta terça-feira (18), durante o dia, funcionários da Secretaria promoveram um mutirão de limpeza, em todo trecho da Avenida Atlântica, do bairro Babi ao Xavantes, com serviços de capina, varrição e recolhimento de entulhos. "Foram retirados entulhos que estavam acumulados ao longo da avenida e também às margens do Rio Botas. É importante que a população colabore com a limpeza", declarou o secretário.

