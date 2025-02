A réplica de pistola e os celulares apreendidos com a dupla presa pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

Publicado 18/02/2025 22:02

Belford Roxo - Dois criminosos foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta terça-feira (18), no bairro Vila Santa Tereza, em Belford Roxo. A dupla integrava uma quadrilha especializada em roubos contra motoristas de aplicativos. Com os acusados, os agentes apreenderam uma réplica de pistola utilizada para realizar os roubos, além de dois aparelhos celulares.

Na ação, os policiais militares realizaram operação de combate aos crimes de roubo de veículos, tráfico de drogas e a venda de celulares roubados na Comunidade do Parque São José, com base em dados de inteligência, em ação conjunta com policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) e a equipe de buscas do Serviço Reservado do 39º BPM (Belford Roxo).



A ocorrência policial com a dupla presa foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).