A Secretaria Municipal de Educação convocou candidatos para a posse - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 19/02/2025 16:52

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo iniciou, nesta semana, a convocação de candidatos do cadastro reserva aprovados no Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária, para atender a demanda de pessoal nas unidades de ensino do município, que não haviam sido chamados na primeira convocatória.Professor II, vigia, merendeira, zelador e motorista, conforme o Edital de Abertura nº 01/2025.Na terça-feira (18), foram realizadas assinaturas de contrato dos convocados para o cargo de Professor II. Nesta quarta-feira (19), aconteceram as assinaturas para vigia, merendeira, zelador e motorista.Os novos contratos estão sendo assinados na Avenida Benjamin Pinto Dias, 955, no Centro, na Secretaria Municipal de Educação, das 9h às15h. Os aprovados devem levar toda a documentação descrita no edital do Processo Seletivo.Confira a listagem dos candidatos reservas aprovados convocados pela Secretaria Municipal de Educação nesta terça e quarta-feira (18 e 19/02).