O prefeito Marcio Canella destacou que muitas lojas fecharam por causa do calçadão - Divulgação / PMBR

Publicado 19/02/2025 17:12

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella (União Brasil), e o secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes, se reuniram com cerca de 50 comerciantes do Lote XV para debaterem a revitalização do centro comercial, que ficou esvaziado após a construção de um calçadão e a mudança do trânsito. O prefeito prometeu entregar em, no máximo 20 dias, o local reestruturado. Nesta quarta-feira (19), o piso intertravado do calçadão começou a ser retirado. O cálculo é que a área tenha aproximadamente 100 lojas, sendo que pelo menos 50 estão fechadas.

A Prefeitura começou a quebrar o calçadão do Centro do Lote XV Roger Silva / PMBR



Marcio Canella destacou que a mudança de trânsito e a improvisação de um calçadão na Estrada Manoel de Sá, pois diminuiu o fluxo de pessoas no centro comercial, gerando reclamações de comerciantes. "Muitas lojas fecharam por causa dessas mudanças. Os empresários e trabalhadores do local não foram ouvidos. Vamos começar imediatamente as obras para entregarmos rapidamente a revitalização do centro comercial", destacou Canella, acrescentando que os ambulantes terão uma área para trabalhar.

Reginaldo Gomes (2º da esquerda para a direita), Márcio Gomes e Dudu Canella vistoriaram o calçadão Roger Silva / PMBR



Solução para o problema



O secretário de Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes, frisou que a obra era um desejo dos comerciantes locais, que reclamavam das vendas fracas. "O prefeito Marcio Canella ouviu o pedido e determinou a retirada do calçadão e a reabertura da via. O importante foi que encontramos a solução para resolver um problema que se arrastava há mais de um ano", ressaltou Reginaldo Gomes. "O trecho que vamos reabrir tem 513 metros e terá pontos de ônibus e carga e descarga", completou o subsecretário Márcio Gomes.

Reginaldo Gomes (2º da esquerda para a direita), Márcio Gomes e Dudu Canella vistoriaram o calçadão Roger Silva / PMBR



Morador do bairro Lote XV, o vereador licenciado e secretário de Ação Comunitária, Carlos Eduardo da Silva, o Dudu Canella, salientou que o calçadão gerou prejuízo aos comerciantes. "Calculo que pelo menos 50% das lojas estão fechadas ne as outras quase fechando. O prefeito Marcio Canella foi sensível à causa, o calçadão, que começou a ser construído arbitrariamente pelo ex-prefeito, será desfeito e a situação irá se normalizar", argumentou Dudu Canella.

A Prefeitura já produziu o desenho de como o centro comercial ficará sem o calçadão Divulgação / PMBR