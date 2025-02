Secretários Aruak Oliveira e Luiz Leonardo Brito da Silva na operação com policiais - Jeovani Campos / PMBR

Secretários Aruak Oliveira e Luiz Leonardo Brito da Silva na operação com policiaisJeovani Campos / PMBR

Publicado 20/02/2025 21:31

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo participou na manhã desta quinta-feira (20/02) de operação conjunta da Polícia Civil (54ª DP) e da Polícia Militar (39º BPM e Polícia Ambiental) de combate à milícia que atua nos bairros Babi e Xavantes com a cobrança ilegal de diversos serviços aos moradores e comerciantes em condomínios da região. As secretarias municipais de Transportes, Segurança Pública e Ordem Pública/Urbana apoiaram a operação.

Na ação foram apreendidos três carros e duas motocicletas com sinais de adulteração, entre outros materiais Jeovani Campos / PMBR

“O município apoiou essa operação importante de combate à milícia com suas práticas ilegais no Babi. Realizamos a remoção dos veículos apreendidos produtos de crimes. O prefeito Márcio Canella (União Brasil) apoia as ações do Governo do Estado para combater a criminalidade em Belford Roxo”, disse o secretário municipal de Transportes, Luiz Leonardo Brito da Silva, ao lado do secretário municipal de Segurança Pública, Aruak Oliveira, e profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Urbana.