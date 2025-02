Alisson Otávio da Silva, tinha apenas 3 anos, e estava desaparecido desde à tarde desta quarta-feira (19) - Reprodução

Alisson Otávio da Silva, tinha apenas 3 anos, e estava desaparecido desde à tarde desta quarta-feira (19)Reprodução

Publicado 20/02/2025 17:32 | Atualizado 20/02/2025 17:32

Belford Roxo – O corpo do menino Alisson Otávio da Silva, 3 anos, que estava desaparecido desde à tarde de quarta-feira (19), foi encontrado morto dentro de um saco, no início da tarde nesta quinta-feira (20), em uma área de mata no Morro da Galinha, no bairro Vila Pauline, próxima a residência do menino, em Belford Roxo.

O principal suspeito da ocultação do corpo é o padrasto de Alisson, que foi linchado por populares do bairro, e entregue aos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), que o levaram para o atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo, lúcido e com corte na orelha, e em seguida para a 54ª DP (Belford Roxo) para prestar depoimento.

Inicialmente, a mãe de Alisson, Vitória Maria, afirmou na delegacia que o menino estava sob os cuidados do padrasto. Ainda não há informações sobre a causa da morte da criança. A DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga o caso e aguarda os resultados da perícia para determinar as circunstâncias da morte e a motivação do crime.