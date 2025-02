As máquinas continuam trabalhando no calçadão para retirar o intertravado e colocar o asfalto - Jeovani Campos / PMBR

Belford Roxo - A reabertura do trecho onde está situado o calçadão do Lote XV, em Belford Roxo, deixou comerciantes e ambulantes animados. O prefeito Marcio Canella (União Brasil) se reuniu esta semana com empresários do local e determinou a retirada dos blocos intertravados do calçadão para reabrir o trecho de mais de 500 metros da Estrada Manoel de Sá, onde está localizado o calçadão. Os cálculos iniciais mostram que mais da metade das lojas foram fechadas por causa da queda nas vendas.

Nesta quinta-feira (20), homens e máquinas da Prefeitura trabalharam para retirar o piso, pois o trecho será asfaltado e aberto à circulação de ônibus e veículos, permanecendo as calçadas.



Há 30 anos vendendo aipim na imediação do calçadão, Valmir José de Freitas, o Valmir do Aipim, 70, acentuou que a reabertura do trecho da estrada Manoel de Sá irá melhorar o movimento. “As vendas caíram muito, pois as lojas estão vazias e o fluxo de pessoas é pequeno. Acredito que a situação mudará”, destacou Valmir do Aipim. “Há 15 anos trabalhando neste local e o movimento caiu bastante após a implantação do calçadão”, arrematou o chaveiro Hilton Cesar, 51.

Comerciante vende seguros para aumentar renda



Outro comerciante a levantar a bandeira da reabertura do trecho do calçadão é Fábio Capucho,41, que há 15 anos tem uma loja de colchões. Ele calcula que as vendas caíram em torno de 50%. “Muitas lojas fecharam. Creio que com a reabertura o movimento irá melhorar, pois passarão ônibus e carros. As pessoas veem as lojas e descem para comprar. O trânsito foi desviado e ficou longe do calçadão, diminuindo o movimento”, alegou Fábio, que, para completar a renda, trabalha como motorista de aplicativo e vende seguros.



Os secretários Reginaldo Gomes (Habitação e Urbanismo) e Dudu Canella (Ação Comunitária) percorreram o trecho do calçadão e constataram a insatisfação de comerciantes e ambulantes. "Começamos a reabrir o trecho da Manoel de Sá na quarta-feira (19-02) para resolvermos a situação, pois o comércio nesse local estagnou", argumentou Reginaldo Gomes. "Esse calçadão foi construído arbitrariamente pelo antiga administração que não ouviu comerciantes e ambulantes. O prefeito Marcio Canella prometeu e está solucionando o problema", completou o secretário de Ação Comunitária, Dudu Canella.

Ambulante crê em dias melhores



Aos 57 anos de idade, a ambulante Luci Cleide Rafael de Souza trabalha há 25 como ambulante na Estrada Manoel de Sá, no trecho do calçadão. "O movimento despencou. Antes, eu vendia bem, pois o fluxo de veículos era grande. Depois de 14h, vira um deserto. Com a reabertura, dias melhores virão", concluiu. "O prefeito Marcio Canella atendeu nossas reivindicações e vai reabrir o trecho do calçadão para o fluxo de veículos. Muitas lojas fecharam e acredito que agora a situação irá melhorar com a intervenção da Prefeitura", completou Fabrício Gonçalves, proprietário de uma lanchonete.