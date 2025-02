Jorge Caribé com o carnavalesco Cristiano Bara no barracão de alegorias da Inocentes - William Davoli / Divulgação

Publicado 21/02/2025 14:58

Belford Roxo - O carnavalesco Jorge Caribé, autor do enredo da Inocentes de Belford Roxo, que foi campeão, em 2008, ascendendo ao Grupo de Acesso, e que será reeditado, no Carnaval de 2025, "Ewe, a cura vem da floresta", visitou nesta quinta-feira (20), o barracão de alegorias da agremiação, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, sendo recebido pelo carnavalesco Cristiano Bara. E confirmou sua participação no desfile.

"A estética criativa, materiais e recursos tecnológicos mudaram nestes 17 anos, mas o tema continua atual e necessário. Cristiano trabalhou comigo na primeira edição e está respeitando a essência, nas alegorias e fantasias, tudo muito grandioso e belo. Agradeço ao meu amigo presidente Reginaldo Gomes pelo convite e confirmo que estarei no carro da fé", disse Jorge Caribé.



Carnavalesco Jorge Caribé observando a alegoria William Davoli / Divulgação

Depois de 2008, o carnavalesco esteve na Caçulinha da Baixada, em 2020, com o enredo "Marta do Brasil - chorar no começo para sorrir no fim", uma homenagem à jogadora de futebol, Marta da Silva. A escola se classificou em quarto lugar.

A Tricolor da Baixada será a terceira agremiação da Série Ouro, no dia 28 de fevereiro, com o enredo que conscientiza sobre a preservação das florestas e o uso das plantas medicinais.