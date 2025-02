Já foram realizados 1.114 castrações e mais de três mil agendamentos - Divulgação

Já foram realizados 1.114 castrações e mais de três mil agendamentosDivulgação

Publicado 21/02/2025 16:48

Belford Roxo - Termina no próximo dia 27 de fevereiro o atendimento de médicos veterinários na castração gratuita de cães e gatos, no ônibus Castramóvel, ancorado desde o último dia 10, na Praça do Bairro Wona, em Belford Roxo. O serviço é resultado de uma parceria entre a prefeitura e a Secretaria de Estado de Saúde, através da Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. Já foram realizados 1.114 castrações e mais de três mil agendamentos. Segundo informações não há mais vagas para castração de gatas e cadelas.O funcionamento acontece das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. O objetivo da ação é controlar a população de animais domésticos, prevenindo o abandono e reduzindo a superpopulação nas ruas. A unidade volante conta com 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares.O procedimento de castração dura em média 40 minutos e precisa ser agendado previamente através do site do programa www.rjpet.com.br . Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e os tutores, um animal por mês. O tutor do animal tem que se cadastrar com email e senha. O RJpet é considerado o maior programa de castração gratuita do mundo.