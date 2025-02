O espaço, que terá cinco salas climatizadas, está sendo construído no andar de cima do Restaurante do Povo - Divulgação

Publicado 21/02/2025 16:58

Belford Roxo - Belford Roxo vai ganhar um novo espaço de Assistência Social. O anúncio partiu do secretário municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Diogo Bastos que visitou as obras de revitalização iniciadas na última segunda-feira (17). A nova sede, uma parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Sedsodh), vai funcionar no andar acima do Restaurante do Povo, localizado na Avenida Floripes Rocha, 38, Centro, próximo à Estação Ferroviária.

Reivindicação antiga



O espaço, que terá cinco salas climatizadas, vai abrigar quatro núcleos de atendimento: público LGBTQIA+, intolerância religiosa, sub-registro tardio e assessoria às famílias com entes desaparecidos. "A iniciativa é do prefeito Márcio Canella, sempre preocupado com as questões sociais que visam priorizar os atendimentos", disse Diogo. Segundo ele, o núcleo de atendimento ao público LGBTQIA+ é um pedido antigo. "Há oito anos que é reivindicado. O espaço agora será utilizado da melhor maneira", assegura o secretário.