O ocorrência policial com o veículo recuperado pela PRF foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PRF

Publicado 24/02/2025 22:08

Belford Roxo - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado, na noite de sexta-feira (21), enquanto realizava patrulhamento na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Belford Roxo. O veículo possuía registro criminal há cerca de seis meses.

Por volta de 22h, equipe PRF fazia fiscalização no trecho quando visualizou um veículo realizando ultrapassagens indevidas pelo acostamento e com películas muito escuras, motivando a abordagem. Na vistoria, os agentes notaram indícios de adulteração nos elementos identificadores do carro, concluindo que o veículo se tratava de um clone com registro de roubo em agosto de 2024, acontecido no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Questionado sobre a originalidade do veículo, uma vez que não estava registrado em seu nome, o motorista informou à equipe tê-lo comprado através de plataforma de rede social por 20 mil reais, mas não apresentou comprovante.

A ocorrência foi encaminhada para a 54ª Delegacia de Polícia Civil (Belford Roxo).