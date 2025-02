O ponto facultativo começa na sexta-feira, se estende aos dias 3 e 5 e Quarta-feira de Cinzas - Roger Silva / PMBR

Publicado 26/02/2025 16:05

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo terá ponto facultativo, na administração direta e fundações, nesta sexta-feira (28) e nos dias 3 e 5 de março, por conta do Carnaval, e Quarta-feira de Cinzas. A medida foi assinada pelo prefeito Márcio Canella (União Brasil), através do Decreto número 6197, publicado nesta quarta-feira (26/2) no Diário Oficial. Não estão incluídos os serviços essenciais nas repartições onde as atividades não podem parar.