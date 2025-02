Drogas, psitolas, rádios e motocicletas foram apreendidos pelos policiais militares na Comunidade São Leopoldo - Divulgação / PMERJ

Drogas, psitolas, rádios e motocicletas foram apreendidos pelos policiais militares na Comunidade São LeopoldoDivulgação / PMERJ

Publicado 25/02/2025 13:04 | Atualizado 25/02/2025 14:38

Belford Roxo - Sete suspeitos foram presos e um menor foi apreendido pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta terça-feira (25), durante operação contra o tráfico de drogas na Comunidade São Leopoldo, em Belford Roxo. Na ação, os agentes apreenderam quatro pistolas, rádios transmissores, uma grande quantidade de drogas, além recuperarem cinco motos e dois carros roubados. Entre os presos, estava o líder do tráfico de drogas local, Andrey Levi de Barros Silva, 32 anos, conhecido pelo apelido de "Da Redley".

A operação na Estrada das Pedrinhas contou com o apoio da Secretaria de Transportes de Belford Roxo, que realizou a remoção dos veículos roubados para o Depósito Municipal.

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP Divulgação / PMERJ

A operação contou com informações passadas pelo canal de comunicação criado pelo prefeito Márcio Canella (União Brasil), o "Linha Direta com Canella", que recebe denúncias de moradores de Belford Roxo. O Whatsapp do “Linha Direta com Canela é”: (21) 99022-4444. “Esse tem sido um canal de comunicação muito importante criado pelo prefeito Canella que os moradores tem enviado muitas denúncias demonstrando a confiança e a credibilidade da iniciativa”, destacou o secretário municipal de Transportes, Luiz Leonardo Brito.A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).