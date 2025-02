O prefeito Marcio Canella e o secretário Fabinho de Heliópolis percorreram as ruas do Mutirão da Palmeirinha - Junior Silva / PMBR

Publicado 26/02/2025 16:56 | Atualizado 26/02/2025 17:04

Belford Roxo - Moradores do Mutirão da Palmeirinha, em Belford Roxo, ganharam uma boa notícia na manhã desta sexta-feira (26): as ruas da região vão receber obras de drenagem e pavimentação. A informação partiu do prefeito Márcio Canella, que esteve caminhando na localidade, em companhia de técnicos da Secretaria Municipal de Obras e também do secretário municipal de Turismo, Fábio de Souza Fontes, o Fabinho de Heliópolis.

Marcio Canella e Fabinho de Heliópolis foram bem recebidos por moradores do Mutirão da Palmeirinha Junior Silva / PMBR



"As ruas do Mutirão da Palmeirinha permaneceram largadas, sem qualquer infraestrutura durante muitos anos e seus moradores em completo abandono", disse o prefeito, anunciando que nos próximos dias, operários e maquinários da Secretaria de Obras estarão no bairro executando os trabalhos de melhorias necessários.