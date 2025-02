O prefeito Marcio Canella anunciou a liberação do pagamentos dos servidores, aposentados e pensionistas - PMBR / Divulgação

Publicado 27/02/2025 13:47

Belford Roxo - Em meio à calamidade financeira que encontrou ao assumir o cargo, o prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella (União Brasil), determinou que as secretarias municipais de Administração e de Fazenda comecem a efetuar nesta quinta-feira (27) o pagamento do mês de fevereiro de todos os servidores ativos e inativos (aposentados) e pensionistas do município.

Marcio Canella ressaltou que o governo anterior não fez a transição, dificultando assim o planejamento. “Encontramos uma dívida de R$ 1 bilhão, mas não podemos deixar de honrar os compromissos com os servidores, aposentados e pensionistas, que não podem ser prejudicados por incompetência e irresponsabilidade da administração passada. Todos estão recebendo dentro do próprio mês, pois o pagamento começa a ser depositado nesta quinta-feira (27)”, acentuou Canella.