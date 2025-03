As represas tiveram a operação paralisada, na noite de quarta-feira (19), devido à intensa chuva registrada na Região Metropolitana - Reprodução / Cedae

Publicado 20/03/2025 16:37

Belford Roxo - A Cedae retomou a operação das represas de Xerém e Mantiquira, que compõem o Sistema Acari, na manhã desta quinta-feira (20). Com isso, o fornecimento de água tratada entrou em processo de normalização nas regiões atendidas por estas unidades nos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias. As represas tiveram a operação paralisada, na noite de quarta-feira (19), devido à intensa chuva registrada na Região Metropolitana. A medida foi adotada para controlar a qualidade da água captada nos mananciais.



A concessionária esclarece que a etapa de regularização do fornecimento ocorre sempre de forma gradativa, podendo levar, neste caso, 72 horas. Contudo, o prazo pode ser maior em áreas elevadas e localizadas nas pontas do sistema de distribuição. Neste sentido, a empresa orienta os clientes das regiões afetadas a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, com o adiamento de tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.



Regiões afetadas:



Belford Roxo: Bairro Vasco, Itaipu, Jardim do Ipê, Lote XV, Nova Aurora, Parque Amorim, Parque dos Ferreiras, Shangri-La, Vale do Ipê e Wona;

Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussai, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária – Xerém, Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, S. J. Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Prq. Barão do Amapá, P Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitoria, Parque Panorama, Parque Eldorado, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, J Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio – Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elísios, Barro Branco, Aviário e Amapá.

A Águas do Rio segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.