Crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) arrancaram aplausos em apresentaçãoJean Carlos Ribeiro / PMBR

Publicado 29/08/2025 06:23

Belford Roxo - A Primeira Infância no SUAS foi tema do seminário realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo. O evento reuniu técnicos, funcionários e usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, assegurou que todos precisam estar mobilizados quando o assunto for primeira infância. “Educação, Saúde e Assistência Social precisam caminhar juntos. Criança é sujeito de direito e necessita ter acesso aos serviços básicos constitucionais. Amor da família, boa alimentação e educação abrem os caminhos para o futuro”.



O secretário Diogo Bastos assegurou que todos precisam estar mobilizados quando o assunto for primeira infância Jean Carlos Ribeiro / PMBR

A Pedagoga, mestra em Educação, Coordenadora do Programa Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Sedsodh), Letícia Diniz, a Assistente Social, Assessora Técnica de Gestão do SUAS, Daniela Farias e a Terapeuta Ocupacional de Crianças e Adolescentes, Marcele Euzébio foram as palestrantes.



O evento também foi alusivo à campanha “Agosto Verde”, mês dedicado à conscientização sobre a importância dos cuidados com o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, instituído através da Lei Federal nº 14.617 de 2023. A medida tem como objetivo mobilizar órgãos públicos e a sociedade para promover o desenvolvimento infantil na educação, saúde, social e no aspecto afetivo.



Durante sua palestra, Letícia Diniz, defendeu que toda criança necessita viver sua infância e que todos devem estar atentos sobre a irregularidade do trabalho infantil, à exploração da criança. “A prevenção é necessária, proibindo e denunciando”, destacou.

