Crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) arrancaram aplausos em apresentaçãoJean Carlos Ribeiro / PMBR
Primeira Infância é tema de seminário em Belford Roxo
Evento reuniu técnicos, funcionários e usuários dos CRAS e CREAS
Prefeitura de Belford Roxo retorna com as cirurgias eletivas
Cirurgias são marcadas na Clínica da Mulher e realizadas no Hospital Municipal Geral
Troca de tiros termina com três criminosos presos no bairro Areia Branca
Pistolas e drogas foram apreendidas
Restaurante do Povo de Belford Roxo reforça importância da alimentação saudável
Objetivo foi conscientizar frequentadores sobre os fatores de risco do colesterol alto
Vacina antirrábica para cães e gatos no Barro Vermelho neste sábado
Equipe conseguiu proteger cerca de 750 animais (cães e gatos) em duas ações
17 anos do Destacamento de Bombeiro Militar de Belford Roxo
Unidade conta com 40 militares e atende em uma área operacional de aproximadamente 85 km²
