Equipe multidisciplinar da Casa do Autista se dedica para dar melhores dias às famílias que procuram a unidade Jeovani Campos / PMBR

Publicado 16/10/2025 22:33 | Atualizado 16/10/2025 22:35

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella inaugurou dois espaços para atendimentos de crianças e adultos (0 a 60 anos) que sofrem com Transtorno do Espectro Autista (TEA): Espaço TEA Vila Entre Rios e a Casa do Autista. O município ainda conta com uma terceira unidade especializada, o Espaço TEA Parque Amorim, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, com previsão de atendimento em média de até 800 pessoas por mês. - O prefeitoinaugurou dois espaços para atendimentos de crianças e adultos (0 a 60 anos) que sofrem com Transtorno do Espectro Autista ():e a. O município ainda conta com uma terceira unidade especializada, o, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, com previsão de atendimento em média de até 800 pessoas por mês.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros profissionais especializados) realizam o atendimento multidisciplinar em espaços modernos de inclusão e bem-estar social.



“O Espaço TEA está maravilhoso. Estou conseguindo conciliar a minha casa com a terapia das crianças. A marcação foi tranquila e fui chamada rapidamente. Tenho três filhos, um com autismo severo de 11 anos, a médica passou a medicação para ele, trocou o remédio, ele está bem mais calmo. Os outros dois também. Só agradecer a Deus pelo espaço e ao prefeito Márcio Canella pelo TEA. Daqui não saio mais”, disse a dona de casa Suellen Alves de Barros, de 37 anos, moradora do bairro Parque Fluminense, usuária do TEA Parque Amorim onde leva os filhos Carlos Miguel, de 11, Gabriel, 4 e Cecília Milena, 1 ano.



Suellen Alves, com os filhos Gabriel e Milena, elogiou o atendimento do TEA Parque Amorim Jeovani Campos / PMBR

Os espaços foram planejados para oferecer um ambiente acolhedor e terapias de alta qualidade aos pacientes. As salas são reconhecidas internacionalmente como ferramentas fundamentais para a regulação sensorial e o estímulo à interação e comunicação.



“Nós fizemos muitas reuniões durante a campanha para eleição e sempre tinha uma mãe ou uma avó que destacava a necessidade de ter uma unidade de saúde aqui para atender crianças com deficiência. Hoje, podemos fornecer unidades para acolher essas crianças, dando uma qualidade de vida para nossa população”, destacou Canella.



Marcação de atendimento

Os interessados no atendimento nas três unidades devem preferencialmente procurar a regulação no Complexo Regulador de Saúde, na Avenida Benjamim Pinto Dias, 610, no Centro, para realizarem suas marcações com os devidos pedidos e encaminhamentos médicos.

