Tambores Urbanos - Divulgação

Publicado 23/12/2024 17:50

A Prefeitura de Bom Jardim anunciou a programação de Réveillon na cidade. No dia 31 de dezembro, a partir das 21h, na Praça João Almeida, a população vai se divertir ao som da banda Tambores Urbanos e do DJ P. Castro.

Com origime no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, o Tambores Urbanos é um projeto social que está transformando a vida de crianças e jovens, há mais de uma década. O grupo chamado de 'Tambores Urbanos' foi criado em 2008 e, desde então, formou grandes talentos na comunidade

A programação é gratuita e aberta a todos os públicos.