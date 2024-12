A construção da pequena igreja Matriz de Bom Jardim data do início do século XX. Em 2000, a edificação passou por remodelação. - Visite Bom Jardim

A construção da pequena igreja Matriz de Bom Jardim data do início do século XX. Em 2000, a edificação passou por remodelação.Visite Bom Jardim

Publicado 06/12/2024 14:29

Desta sexta-feira (6) a domingo (8), acontece em Bom Jardim a tradicional Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bom Jardim.

Na programação do primeiro dia, haverá uma missa na Igreja da Matriz, às 18h30, e uma Missa em Banquete, às 19h30.

Já no sábado, às 17h, haverá missa em Arraial seguida da Missa em Ação de Graças pelos 24 anos de Dedicação da Matriz e show do Grupo Nossa Revelação, às 18h30. Mais tarde, às 19h30, haverá missas em São Miguel e no Jardim Ornellas.

No domingo, dia da Padroeira, a programação de missas começa às 7h30 na Igreja da Matriz. Em seguida, às 8h30 no Bem-te-vi; às 9h30 no Campo Belo; às 9h30 novamente na Matriz; às 10h em Banquete; e às 17h Santa Missa seguida de procissão e show de Tony Costa.