Prefeitura de Bom Jardim - Reprodução

Prefeitura de Bom JardimReprodução

Publicado 22/04/2026 14:23

A Prefeitura de Bom Jardim anunciou o lançamento do Programa Especial de Recuperação Fiscal (REFIS 2026), iniciativa que oferece condições facilitadas para que contribuintes regularizem débitos com o município. A ação busca incentivar a quitação de dívidas e fortalecer a arrecadação local, ao mesmo tempo em que proporciona alívio financeiro para moradores e empresas.

O programa contempla débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025 e permite a negociação com descontos de até 100% em juros e multas para pagamentos à vista. Para quem optar pelo parcelamento, há a possibilidade de dividir o valor em até 90 vezes, com parcelas a partir de R$ 21,96, conforme as condições estabelecidas pela administração municipal.

Podem aderir ao REFIS tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo contribuintes que já possuem parcelamentos ativos. A adesão ao programa segue até o último dia útil de 2026, oferecendo um prazo amplo para que os interessados possam se organizar e aproveitar os benefícios.

O atendimento para regularização pode ser feito presencialmente na sala do REFIS, localizada na Rua Nilo Peçanha, ao lado do DPO, no Centro de Bom Jardim. O funcionamento ocorre de segunda a quinta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 16h. Também há a opção de agendamento online pelo site oficial da Prefeitura, facilitando o acesso ao serviço.

Com o REFIS 2026, a Prefeitura aposta na recuperação de receitas e na oportunidade de reequilíbrio financeiro para os contribuintes, estimulando a regularização fiscal e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.