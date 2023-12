Durante o simulado, moradores da comunidade foram orientados sobre como evitar riscos - Foto Ascom/Divulgação

Durante o simulado, moradores da comunidade foram orientados sobre como evitar riscos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/12/2023 17:13

Bom Jesus do Itabapoana – Um plano de contingência municipal para o enfrentamento de desastres naturais, como inundações, deslizamentos e outros eventos climáticos extremos acaba de ser testado em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio de um simulado de emergência.

A iniciativa do governo municipal foi executada pela Coordenadoria Regional Defesa Civil Noroeste Fluminense, na última quarta-feira (11), envolvendo Defesa Civil municipal; Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; Secretaria Municipal de Assistência Social; além de voluntários. Participaram diretamente nas orientações o tenente coronel Joelson Oliveira, coordenador geral da Defesa Civil do Estado do Rio; e o tenente Daniel, coordenador regional.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Fábio de Melo, destaca que o exercício foi importante para testar o plano de contingência e identificar pontos que podem ser corrigidos: “Essa atividade colocou Bom Jesus a par de novas práticas e legislações para melhor responder situações de emergência que possam atingir nosso território”.

Fábio de Melo explica que Bom Jesus está localizado em uma área de risco de desastres naturais: “A cidade é cortada pelo Rio Itabapoana, com risco de transbordar durante a estação chuvosa”. Representantes dos municípios de Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Natividade e Porciúncula acompanharam o simulado, tendo sido recepcionados pelo coordenador da Defesa Civil municipal, sargento Júnior.