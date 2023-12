O mosquito Aedes aegypti é transmissor de doenças como dengue, chikungunya e Zika - Foto Reprodução

Bom Jesus do Itabapoana – A proliferação do Aedes aegypti neste período do ano gera preocupação nacional; a orientação do Ministério da Saúde é que haja uma atenção maior, para evitar casos de dengue, Chikungunya e Zika vírus, doenças transmitidas pelo mosquito. Bom Jesus do Itabapoana já faz isso durante o ano e agora intensifica as ações.

Por meio da Secretaria de Saúde, o governo municipal lançou alerta, reforçando as medidas preventivas envolvendo a população e ampliando a divulgação sobre causas, efeitos e tratamentos das três doenças, cujos sintomas são parecidos: “Aos primeiros sinais a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de onde mora”, é orientação imediata.

Febres, dores nas articulações, machas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos podem ser sinais de que a pessoa esteja infectada por uma das três doenças transmitidas pelo inseto. A secretaria informa que a coleta de material para detecção é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no laboratório do órgão.

O governo municipal segue protocolo que aponta a mobilização da sociedade como medida fundamental para eliminar o Aedes aegypti. “A união, estados, municípios e toda a sociedade devem trabalhar juntos para a eliminação de criadouros do mosquito”, sugere o Ministério da Saúde.

A campanha nacional é repercutida em Bom Jesus, com orientação para que moradores de bairros e distritos atuem na eliminação dos focos do Aedes aegypti. Mobilização e engajamento da população proposta pelo ministério são resumidas também nos mutirões.

O alerta que a Secretaria de Saúde do município vem fazendo está voltada, principalmente, para evitar ou reduzir a transmissão da dengue, chikungunya e Zika, seguindo a linha do ministério: “Enquanto não há tratamento ou vacina específicos, a estratégia mais efetiva para a saúde pública é o controle vetorial que se dá a partir de atividades para monitoramento e por diferentes métodos para controle do vetor das doenças”.