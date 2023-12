Válida para todo o Brasil - Campanha de Parauapebas-PA

Publicado 25/12/2023 18:49

Bom Jesus do Itabapoana- Embora pertencentes à dois estados, e divididas pelo Rio Itabapoana, as cidades de Bom Jesus do Norte-ES, e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, são unidas por pontes, laços familiares e amizade, com nomes parecidos e hábitos culturais comuns.

Quando uma tragédia acontece em uma, atinge à outra, como na madrugada deste Natal, segunda-feira (25), ao ser encontrado o ensanguentado corpo de uma mulher, perfurado à faca, próximo ao Beco Santo Antônio.

Populares chamaram a PM capixaba, mas já não havia mais condições de socorro, sendo levada para o IML de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Agentes da Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte-ES investigam quem teria cometido o feminicídio contra Suellem Valandi, nome da vítima e quais as motivações.







