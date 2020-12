Jovem morre após cair da Cachoeira da Onça, de 10 metros de altura, em Marechal Cândido Rondon (PR) Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 20:01

Rio - Um jovem de 22 anos morreu, neste domingo, ao não resistir aos ferimentos após cair, neste sábado, de uma cachoeira de 10 metros de altura, no distrito de São Roque, interior de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná.

Segundo testemunhas, Guilherme Chiapetti estava acompanhado de amigos na Cachoeira da Onça, quando tirava uma selfie no alto da cachoeira e sofreu a queda de 10 metros. O rapaz foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas, traumatismo craniano e imediatamente encaminhado para o Hospital Bom Jesus de Toledo, no Centro, em Toledo (PR).

"Tá difícil de entender mais infelizmente é essa a caminhada de todos e o Guilherme Chiapetti concluiu a dele apesar de tão jovem, Deus sabe de todas as coisas mesmo que no momento a gente não entende e custa a acreditar, descanse em paz Guilherme. Deus precisava de um anjo ao seu lado. Força Adriano Chiapetti, meu grande amigo, irmão, pois sei do amor que tens pelos seus filhos e o grande pai que é a todos, mas Deus precisava de um anjo ao seu lado", postou um amigo da família nas redes sociais.

Na internet, a página oficial da cachoeira também prestou uma homenagem ao rapaz. "Descanse em paz Guilherme! Que Deus conforte sua família e lhes de força nesse momento tão triste", escreveu.