Governador de SP, João Doria (PSDB) Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por Letícia Moura e Marina Cardoso

Publicado 07/01/2021 13:25 | Atualizado 07/01/2021 14:31

São Paulo - O Instituto Butantan e o Governo de São Paulo divulgaram, nesta quinta-feira, que a eficácia da vacina Coronavac varia entre 78% e 100% em casos leves e graves, respectivamente, conforme indicaram os estudos clínicos no Brasil. Em entrevista coletiva nesta tarde, o governador João Doria reforçou que "a vacina tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros contra a covid-19".

Doria comemora o anúncio sobre a eficácia da Coronavac e enfatiza a importância da ciência para esta conquista. Vale lembrar que este imunizante foi o primeiro a ter a eficácia comprovada após testes clínicos no país. "A vacina do Butantan é uma vitória do planejamento e trabalho que começamos em abril de 2020. Grandes conquistas como as de hoje não se constroem da noite para o dia. A conquista da ciência se faz com base na ciência. No estudo, pesquisa e dedicação. Não é um fato político, partidário e ideológico. São Paulo sempre obedeceu à ciência", afirmou Doria.

"O objetivo é começar a vacinação em SP no dia 25 deste mês, conforme programado", disse Doria.



O governador ainda ressaltou que o objetivo é fornecer a vacina do instituto para todo o Brasil através do Ministério da Saúde. "São Paulo cooperando para salvar vidas os brasileiros de todo o país. É um momento histórico, que nos orgulha. Hoje é o dia da esperança, hoje é o dia da vida. A vacina do Butantan é a vacina de SP, é a vacina do Brasil", pronunciou o governador de SP. "Nós conseguimos a vacina do Brasil, a vacina que vai salvar milhões de brasileiros e temos a vacina em solo brasileiro e em condições de iniciarmos a imunização. Felizmente esse dia chegou e é hoje. Viva a vacina, viva o Butantan, viva o esforço de São Paulo e do Brasil" No início da tarde desta quinta-feira, o Instituto Butantan e o governo paulista solicitaram o uso emergencial da Coronavac junto à Anvisa.

A importância do Butantan

A vacina foi testada por cientistas e pesquisadores de diversos estados brasileiros sob a coordenação do Butantan, que completa 112 anos de excelência. Desde junho de 2020, mais de 12 mil voluntários, todos médicos e enfermeiros, foram monitorados por cientistas de 16 centros de pesquisas em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



"Esse grande esforço coletivo da ciência brasileira é liderado pelo Butantan. O instituto é um dos maiores produtores de vacinas e soros do mundo e o maior produtor de vacinas da América Latina", pontua Doria.



No pronunciamento, o chefe do Executivo paulista agradeceu aos voluntários que aceitaram participar da pesquisa e também pelos centros de pesquisas, cientistas e pesquisadores.

O diretor do Instituto Butatan, Dimas Covas, se disse emocionado. "É uma saga de luta diária contra o ódio e a falta de visão do que é uma vacina em um momento de pandemia. Foram meses de intenso desgasta e luta de todos que estamos aqui em prol dessa vacina", declarou Covas.



"Agradeço as pessoas empenhadas em fazer a vacina chegar o mais rápido possível. Nunca achei que poderíamos ter uma vacina tão rápida, cuja dados foram estudados aqui e que está sendo feita em nossos laboratórios. Isso é motivo de emoção profunda e me sinto emocionado e agradecido", acrescentou o diretor da instituição.