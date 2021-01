A vacina AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 é a grande aposta do governo brasileiro AFP

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 08:30 | Atualizado 15/01/2021 08:35

Rio - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastav, afirmou nesta quinta-feira que é "cedo demais" para confirmar que o Instituto Serum, que está produzindo doses da vacina de Oxford, conseguirá importar o imunizante para outros países. O discurso do porta-voz contraria os planos do governo brasileiro que tem a previsão de enviar, hoje, um avião para buscar 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 em Mumbai . As informações foram divulgadas pelo jornal indiano "Times of India".

"É muito cedo para dar uma resposta específica sobre o fornecimento a outros países. Ainda estamos avaliando os cronogramas de produção e a disponibilidade para tomar decisões a esse respeito. Isto pode tomar algum tempo", afirmou Srivastava. A justificativa é de que o país tem como prioridade a vacinação da própria população, que está prevista para começar neste sábado.



Apesar das incertezas, um integrante do governo informou ao Jornal O Globo que "está tudo bem encaminhado para que as vacinas possam chegar ao Brasil no início da próxima semana, respeitadas as circunstâncias da Índia".