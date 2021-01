Movimentos convocam panelaço para protestar contra governo Roberto Parizotti/FotosPublicas

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:38 | Atualizado 15/01/2021 13:40

Rio - Internautas estão sendo convocados para um panelaço, nesta sexta-feira (15), às 20h30, para protestar contra o governo Bolsonaro. Entre as pautas estão falta de oxigênio em Manaus, o pedido de adiamento do Enem e a má gestão no combate a pandemia.

A atitude foi tomada pelo Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre (MBL). Personalidades como o apresentador Luciano Huck e o João Amoedo (NOVO), também aderiram a medida e a divulgaram em seus perfis no Twitter.

A ideia dividiu os internautas entre os que apoiam e os que não apoiam a medida. "Pela vacinação já, por oxigênio para Manaus, pelo adiamento do ENEM, pelas vidas brasileiras: impeachment urgente! Panelaço hoje às 20h30. #ImpeachmentJá #ForaBolsonaro", escreveu a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim.

"Não gosta de panelaço? Não faça! Mas encontre outra forma de demonstrar sua indignação para além da sua bolha na internet!", comentou a atriz Leandra Leal.

"Não contem comigo para bater panela e prestem muita atenção nos vídeos que vão postar da galera do panelaço. A maioria vai ser nos bairros de boy, vários condomínios, prédios e etc. Nas periferias e favelas o povo tem outras prioridades", escreveu o internauta Leandro Santos.

"Panelaço é elitista, tanto que nasceu na classe média da direita, contra o governo Dilma em 2013.

Nunca vi panelaço na baixada, nem em favela, pq lá não tem condomínio. Panelaço pra mim é a nota de repúdio do Rodrigo Maia", escreveu o internauta Luiz Guilherme Prado.