Galeria: brasileiros recebem dose da Coronavac após aprovação de uso emergencial

São Paulo - Brasileiros que participaram do estudo para a elaboração das vacinas que combate o coronavírus receberam doses do imunizante, na tarde deste domingo, durante coletiva de imprensa do Governo de São Paulo. A ação aconteceu após aprovação do uso emergencial, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entre os imunizados está a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, primeira imunizada do Brasil, e a indígena Vanuzia Santos, técnica em enfermagem.

A ação foi alvo de críticas do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que a classificou como estratégia de marketing. Em resposta, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a pasta não fez sua parte no combate a pandemia.

