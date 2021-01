O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/01/2021 09:53

Brasília - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, levou mais um militar para sua equipe, o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes, que atuará como assessor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva da pasta.



O ministério vem acumulando erros sucessivos de logística, planejamento e gestão, que são áreas de especialidade de Pazuello, durante a pandemia do novo coronavírus no País, com destaque para o atraso na aquisição de vacinas contra a covid-19 e na lentidão de ações que poderiam ajudar a evitar o colapso na saúde em Manaus. A nomeação do general foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.



Ridauto ingressou no Exército Brasileiro em 1981, concluiu o Curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras e graduou-se bacharel em Ciências Militares no ano de 1987. Ao longo de sua atividade, realizou cursos militares na área de operações especiais e paraquedismo e comandou tropas na Amazônia, no Planalto Central, no Nordeste, na Região Sudeste e no Sul do País.



Em seu perfil no Twitter, Ridauto se descreve como "militar da reserva e patriota da ativa, graças a Deus... interessado em defesa, segurança pública e tudo o que for bom para o Brasil!".