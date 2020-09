Allan Turnowski, novo secretário de Polícia Civil, muda titularidade de unidades; confira lista

Allan Turnowski, mudou a titularidade de mais de 60 delegacias e departamentos. Nomeado por Cláudio Castro (PSC), o governador em exercício do Rio, na segunda-feira, Antônio Ricardo Nunes, então chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHGPP), responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Rio - O novo secretário de Polícia Civil , o delegado, mudou a titularidade de mais de 60 delegacias e departamentos. Nomeado por(PSC), o governador em exercício do Rio, na segunda-feira, Turnowski já iniciou as mudanças na terça-feira , com a saída do delegado, então chefe do(DHGPP), responsável pela investigação do assassinato da vereadorae do motorista

Nunes foi substituído pelo delegado Roberto Cardoso, até então lotado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), na Zona Norte. Antônio Ricardo vai para a 28ª DP (Campinho).

Daniel Rosa Marielle Franco na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele vai ocupar a titularidade da 15ª DP (Gávea). O delegado também deixa as investigações do casona(DHC). Ele vai ocupar a titularidade da(Gávea).

Daniel será substituído na DHC pelo delegado Moyses Santana, que era titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A delegada Bárbara Lomba, que atuou nas investigações do caso Flordelis na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) e foi transferida em janeiro para a 11ª (Rocinha), vai para a 54ª DP (Belford Roxo).

O sucessor de Bárbara no caso Flordelis, o delegado Allan Duarte também deixa a DHNSG e vai ocupar a titularidade da 72ª DP (São Gonçalo).

Confira a lista das mudanças

Ricardo Luiz de Rezende Carraretto vai assumir a Delegacia Fazendária;



Márcia Noeli Barreto assume a titularidade Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi);



Allan Duarte deixa a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e vai para a 72ª DP (Mutuá);



Daniel Rosa saiu da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele assume a 15ª DP (Gávea);



Moysés Santana Gomes saiu da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e vai para a Delegacia de Homicídio da Capital (DHC);



Vinícius Ferreira Domingos deixa a 64ª DP (Vilar do Telles) para assumir a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC);



Mauro César da Silva Junior deixa a 6ª DP (Cidade Nova) e vai assumir a Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter);



André Luiz de Souza Neves assume a Delegacia do Consumidor (Decon);



Mário Jorge Ribeiro de Andrade assume a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA);



Pedro Bittencourt Brasil de Araújo vai para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA);



Fábio Asty Dantas assume Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói;



Luiz Lima Ramos Filho vai para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Decav);



Vinícius Miranda de Moraes assume a 48ª DP (Seropédica);



Celso Gustavo Castello Ribeiro assume a 52ª DP (Nova Iguaçu);



Juliana Emerique assume a 53ª DP (Mesquita);



Bárbara Lomba vai para a 54 DP (Belford Roxo);



José Mário Salomão Omena assume a 56ª DP (Comendador Soares);



Willians Batista de Souza assume a a 58 DP (Posse);



André Barbosa Morais assume a titularidade da 59ª DP (Duque de Caxias);



Paulo Roberto Lima de Freitas assume a 60ª DP (Campos Elíseos);



Flávio Ferreira Rodrigues assume a titularidade da 63ª DP Japeri (Japeri);



Evaristo Pontes de Magalhães assume a titularidade da 64ª DP (Vilar dos Teles);



Isabelle Conti de Almeida assume a 67ª DP (Guapimirim).



Túlio Antônio Pelosi assume a 6ª DP (Cidade Nova);



Fábio Oliveira Barucke vai assumir a 7ª DP (Santa Teresa);



Carlos Alberto Meirelles de Abreu Filho ficará como titular da 9ª DP (Catete);



Flávia Góes Monteiro Romero de Barros assume a titularidade da 11ª DP (Rocinha);



Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos assume a titularidade da 12ª DP (Copacabana);



Felipe Santoro da Silva ficará como titular da 13ª DP (Ipanema);



Natacha Alves de Oliveira assumirá como titular da 14ª DP (Leblon);



Edson Henrique Damasceno fica como delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca);



Márcio Esteves de Jesus assume a titularidade da 17ª DP (São Cristóvão);



Leandro Gontijo de Siqueira Alves é o novo titular da 18ª DP (Praça da Bandeira);



Gabriel Ferrando de Almeida assume a 19ª DP (Tijuca);



Cristiano do Vale Maia é o novo delegado titular da 20ª DP (Vila Isabel);



Tiago Venturini Antunes assume a 24ª DP (Piedade);



Renato dos Santos Mariano assume como delegado titular da 25ª DP (Engenho Novo);



Delegado Tiago Dorigo assume a 26ª DP (Todos os Santos);



Renato Bezerra Carvalho é o novo delegado titular da 27ª DP (Vicente de Carvalho);



Antônio Ricardo Lima Nunes passa para a titularidade da 28ª DP (Campinho);



Alessandro Petralanda Santos fica como titular da 32ª DP (Jacarepaguá);



João Luiz Garcia de Almeida Costa é o novo titular da 34ª DP (Bangu);



Marcos André Buss assume a titularidade da 36 DP (Santa Cruz);



Márcia Helena Julião passa a ser a titular da 41ª DP (Tanque);



Alan luxardo passa a ser o titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes);



Marcos Célio Vieira Peralta assume a diretoria do 4º Departamento de Polícia de Área (Niterói);



José Pedro Costa da Silva ficará como diretor do quinto Departamento de Polícia de Área;



Alexandre Ziehe assume a diretoria do 7º Departamento de Polícia de Área;



Carina da Silva Bastos ficará com o delegado titular da 73ªDP (Neves);



Lauro César Lethier será o titular da 74ª DP (Alcântara);



Cláudio Vieira de Campos é o novo delegado titular da 75ª DP (Rio do Ouro);



Luiz Henrique Marques Pereira é o novo delegado da 76ª DP (Centro de Niterói);



Cláudio Otero Ascoli é o novo delegado titular da 77ªDP (Icaraí);



Geraldo Assed Estefan vai assumir a titularidade da 78ª DP (Fonseca);



Delmir da Silva Gouveia passa para a 79ª DP (Jurujuba);



Raíssa Maria dos Santos Celles é agora a nova titular da 81ª DP (Itaipu);



Luiz Jorge Rodrigues da Silva vai assumir a titularidade da 99ª DP (Itatiaia);



Victor Arthur Tuttman Diegues é um novo delegado da 100ª DP (Porto Real);



Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes é o novo titular da 110ª DP (Teresópolis);



Renato José Mascarenhas Perez assumiu a 118ª DP (Araruama);



Camila Meirelles Pegorim assumiu a titularidade da 120ª DP (Silva Jardim);



Ivailson Moreira Sardinha assumiu a titularidade da 121ª DP (Casemiro de Abreu);



Rodrigo Bichara Moreira assume a 127ªDP (Armação de Búzios);



Mário César Monerat assumiu a titularidade da 158ª DP (Bom Jardim);



Sérgio Elias Santana é o novo titular da 122ª DP (Conceição de Macabu);



Márcio Caldas Dias Mello assumiu a 123ª DP (Macaé);



O delegado André Luiz Salvador Bueno assumiu a 124ª DP (Saquarema);



Carlos Eduardo Pereira Almeida é um novo delegado da 126ª DP (Cabo Frio).