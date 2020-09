Delegado da Homicídios da Baixada vai para a capital e seguirá investigação do caso Marielle

Rio - A investigação sobre os homicídios da vereadora ocorridos em março de 2018 , vai trocar de mãos pela segunda vez. O delegado, que era titular da, assumiu ae será o responsável pelo caso, substituindoQuando a vereadora e o motorista foram mortos, o titular da DHC era o delegado. À época, o governador era, mas a segurança pública no estado estava sob intervenção federal. O interventor era o generale o secretário de SegurançaUm ano depois do crime, logo após identificar o PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz como autores do crime , em março de 2019, Lages foi substituído pelo delegado Daniel Rosa . O Rio já era governado por

As delegacias passaram a ser subordinadas ao secretário de, delegadoassumiu o cargo no início de junho, nomeado por Witzel.

Um porteiro desse condomínio afirmou à polícia que no dia do crime Élcio Queiroz chegou ao condomínio perguntando por Jair . Segundo essa versão, Bolsonaro atendeu o interfone e autorizou a entrada de Queiroz. Peritos da Polícia Civil analisaram a gravação e atestaram que a voz não era de Bolsonaro , mas de Ronnie Lessa. O próprio porteiro se retratou, mas a divulgação da versão inicial dele irritou o presidente, que passou a considerar Witzel um desafeto Questionado pela imprensa se a substituição de Rosa foi causada por interferência política, Turnowski negou. Segundo ele, tratou-se de uma troca por razões técnicas e a investigação sobre as mortes de Marielle e Anderson seguirá avançando.A reportagem questionou a Polícia Civil sobre as mudanças, mas ainda não obteve resposta.