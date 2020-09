Cláudio Castro nomeia novo secretário da Casa Civil

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro nomeou o advogado Nicola Moreira Miccione para o cargo de secretário da Casa Civil. Nicola assume a pasta no lugar de André Moura, que segue no comando da Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília. A nomeação será publicada na edição do Diário Oficial de sexta-feira.

"Agradeço o empenho de André Moura à frente da Secretaria da Casa Civil. Ele segue no governo com o importante trabalho de dialogar junto à Bancada Federal em prol de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro", disse o governador em exercício.

Perfil do novo secretário

Nicola Moreira Miccione é advogado concursado do Banco do Nordeste do Brasil, vinculado ao Ministério da Economia, desde junho de 2000. O novo secretário é pós-graduado em Direito Processual Civil, pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, e tem MBA em Gestão Empresarial, pela Universidade de São Paulo.