Segundo amigos, o músico faleceu por complicações da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 16:44 | Atualizado 23/01/2021 16:46

Rio - O músico Antenor Marques Filho, também conhecido como 'Gordinho do Surdo' morreu neste sábado, aos 75 anos. Muito conhecido no mundo do samba, o carioca começou a carreira como integrante do grupo Nosso samba, passou a fazer parte do ExaltaSamba e, atualmente, tocava na banda do cantor Thiaguinho. Amigos próximos confirmaram que o percussionista faleceu em decorrência de complicações da covid-19. Ainda não há informações sobre o sepultamento, que deve acontecer de forma restrita por conta da pandemia.

Nas redes sociais, o falecimento do 'Gordinho do Surdo' causou comoção entre os artistas, principalmente os do meio musical. Thiaguinho, que trabalhava com o músico nos últimos anos, postou uma homenagem emocionada em sua rede social.

Publicidade

"Tenho certeza que nesse momento o senhor já esta em um ótimo lugar, mas aqui embaixo... Onde eu for, levarei o seu legado... Sua história. Seu neguinho te ama e não sabe como será subir num palco sem sua luz, mas como o senhor sempre dizia... 'o samba não pode parar'. Me sinto um dos caras mais privilegiados da história da musica brasileira por ter tocado ao seu lado por 18 anos. Que presente de Deus. Vai com Deus, Lenda. Meu amor pelo senhor será infinito. Um dia a gente vai se encontrar de novo...", escreveu o cantor.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiaguinho (@thbarbosa)



Publicidade

O cantor Péricles, que fez parte do grupo ExaltaSamba, também deixou uma homenagem à Antenor. "Gordinho do Surdo, Sr. Antenor Marques Filho, muito obrigado por tudo. Sempre terei lembranças ótimas com você. Que o Bom Deus te receba em sua graça. O pagode no céu ganhou um som cheio de beleza", disse.





Gordinho do Surdo,Sr Antenor Marques Filho, muito obrigado por tudo. Sempre terei lembranças ótimas com você.Que o Bom Deus te receba em sua graça.O pagode no céu ganhou um som cheio de beleza.



“Samba de Deus,cuida de nós

Ouça o clamor da nossa voz

Ao som do Surdo do Gordinho”. pic.twitter.com/obIusklsuX — Péricles Faria (@periclesfaria) January 23, 2021

Publicidade

Outros artistas como Dudu Nobre, Alexandre Pires, Iza, Luciano Camargo, Paula Fernandes, Buchecha, Ludmilla, Mariana Rios, Carolina Dieckmann e Luiza Possi também expressaram seus sentimentos.