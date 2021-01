Brasil

Suposta festa de swing em plena pandemia viraliza na internet

A 'confraternização' teria ocorrido em um restaurante japonês em Curitiba, no último sábado. Internautas brincaram com a situação no Twitter: 'Restaurante japonês tá diferente'

Publicado 25/01/2021 12:18 | Atualizado há 1 hora