Os três homens, juntamente com o material apreendido, foram apresentados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a adoção das medidas legais Divulgação/PMAM

Três homens foram presos em Manaus (AM) por falsificarem extintores de incêndio como cilindros de oxigênio e venderem na cidade. Após colapso no sistema de saúde do estado e um grande aumento no número de casos da covid-19, o equipamento está com grande procura. Os homens, de 34, 35 e 38 anos, se aproveitaram da situação para dar o golpe anunciando a venda em um site na internet.

Segundo a polícia, o trio pintava os extintores de incêndio para enganar as famílias que, desesperadas pela falta do equipamento nos hospitais, têm buscado a compra para o tratamento de seus entes. Quando identificou o golpe, uma das vítimas denunciou à Polícia Militar, nesta quarta-feira (27), e os homens foram presos.

A prisão aconteceu na Zona Leste de Manaus, no local indicado pela denúncia. Segundo a PM, os homens vendiam os extintores pelo valor unitário de R$ 1.200 e a falsificação dos produtos de finalidade medicinal incorre em crime tipificado como estelionato.

A prisão aconteceu por flagrante e uma das vítimas reconheceu os suspeitos. O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).