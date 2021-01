Whindersson Nunes causa polêmica ao dizer que quer ficar rico Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 14:09 | Atualizado 16/01/2021 16:43

Pelas redes sociais, Whindersson Nunes mostrou os cilindros de oxigênio que ele e alguns artistas doaram chegando em Manaus, neste sábado.

"Descarregando em Manaus 60 respiradores pra 6 hospitais, 10 pra cada um, quem está filmando é meu segurança pessoal, mandei pra Manaus pra garantir que nenhum arrombado desvie os aparelhos, hoje em dia está difícil confiar. Deus por nós e ninguém a cima do povo", escreveu.



Descarregando em Manaus 60 respiradores pra 6 hospitais, 10 pra cada um, quem está filmando é meu segurança pessoal, mandei pra Manaus pra garantir que nenhum arrombado desvie os aparelhos, hj em dia está difícil confiar. Deus por nós e ninguém a cima do povo pic.twitter.com/xt7RMMM1Rd — Whindersson Nunes (@whindersson) January 16, 2021

Ao longo da semana, o humorista foi organizando, pelas redes sociais, uma rede de apoio que contou com diversos famosos. A primeira pessoa que confirmou adesão ao pedido de Whindersson foi a apresentadora Tatá Werneck, que se pronunciou no Instagram. "Eu vi que o Whindersson achou uma maneira de doar e de comprar cilindros, então eu também vou comprar 10 cilindros e queria pedir aos amigos que eu sei que podem também para ajudarem", pediu Tatá.

Whindersson ainda confirmou mais nomes de famosos nessa corrente de solidariedade, como o do comediante Tirullipa, das cantoras Simone, da dupla com Simaria, e Marília Mendonça, do pagodeiro Tierry, do casal Wesley Safadão e Thyane e do jogador Richarlisson, que joga atualmente na Inglaterra.

Outros famosos responderam a mensagem de Whindersson e disseram que também vão ajudar, como o jornalista Hugo Gloss, o ator Bruno Gagliasso e o apresentador Luciano Huck. Estima-se que mais de 150 cilindros tenham sido doados.