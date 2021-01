Gusttavo Lima reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 15:00

Os cilindros de oxigênio comprados por Gusttavo Lima chegaram em Manaus neste sábado. Nas redes sociais, o cantor compartilhou fotos de um avião Boeing carregado com cerca de 150 cilindros que já estão sendo distribuídos em hospitais da capital do Amazonas. "Tenho certeza de que esses cilindros de oxigênio vão salvar muitas vidas que estão precisando", declarou.



O sertanejo foi um dos artistas que se propuseram a ajudar Manaus em meio a falta de ação do governo. O munício da região norte está vivendo uma verdadeira crise com escassez de recursos nos hospitais durante a pandemia da Covid-19, o que gerou uma grande comoção – tanto nacional, como internacional.



Sensibilizado, o cantor garantiu o envio de 150 cilindros de oxigênio, que já estão distribuídos nos hospitais e pontos da região com o apoio de Bete Dezembro (empresária e amiga do cantor) para auxiliar no tratamento dos pacientes que lutam contra o novo coronavírus.