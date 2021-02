Daniel Silveira (PSL) Divulgação

Rio - O vice-presidente nacional do Partido Social Liberal (PSL), deputado Júnior Bozzella (PSL-SP), irá encaminhar um pedido de expulsão de Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após determinação do ministro Alexandre de Moraes , à Executiva nacional do partido, ainda nesta quarta-feira. A informação é do colunista Chico Alves, do UOL.

Silveira foi preso na noite desta terça-feira, após gravar um vídeo defendendo um "novo AI-5" para remover os atuais membros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão do deputado não é um procedimento comum. Conforme previsto na Constituição, em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, o processo deverá ser enviado dentro de 24 horas para a Câmara, a quem caberá resolver sobre a detenção do deputado.



Na gravação divulgada após a chegada da PF à sua casa em Petrópolis (RJ), Silveira diz que não iria resistir à prisão e que seria conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no Rio.



"Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar", disse o parlamentar, referindo-se a Moraes. "Você acha que vai me assustar e me calar? Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares".



A prisão do deputado foi determinada no âmbito do inquérito sigiloso que apura ameaças, ofensas e fake news disparadas contra ministros do Supremo e seus familiares. Moraes entrou em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), por telefone, logo depois de assinar a decisão.



Em uma decisão de oito páginas, Moraes destacou que a conduta do parlamentar revela-se ‘gravíssima’, pois atenta contra o Estado democrático de direito e suas instituições republicanas.