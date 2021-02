Deputado federal Daniel Silveira Divulgação

Publicado 17/02/2021 16:53

Rio - O YouTube retirou o vídeo do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) após alegar que ele infrigiu as regas da comunidade. Nas imagens, o deputado, faz ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aos ministros da Corte.

Após a remoção, ao acessar o link do vídeo no canal do parlamentar, um player de vídeo preto, com um ponto de exclamação e a mensagem "este vídeo foi removido por violar a política do YouTube relativa a assédio e bullying" são exibidos. Ao clicar no link, o usuário é direcionado para a política da plataforma.

Apesar do vídeo ter sido removido pelo Youtube, desde a manhã desta quarta, as imagens já apareciam como “privadas”, o que significa que a pessoa responsável pelo canal limitou quem poderia ver o conteúdo.

Daniel Silveira foi preso na noite da última terça (16) por ordem do presidente do STF, Alexandre de Moraes.

