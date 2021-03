Governo contava com 400 mil doses da Sputinik V, mas estas só devem chegar em abril Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 05/03/2021 02:47 | Atualizado 05/03/2021 16:38

Brasília - O Ministério da Saúde divulgou um novo cronograma para a entrega de vacinas para este mês. A mudança no planejamento gerou a redução de 8,6 milhões de doses em relação ao que foi anunciado em fevereiro. No mês passado, a pasta previa a entrega de 46 milhões de imunizantes. Com isso, o total esperado para março ficou em 37,4 milhões.

De acordo com o ministério, quatro milhões de doses da Astrazeneca que seriam importadas da Índia não devem chegar a tempo e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz a vacina no Brasil, recebeu atrasado os insumos da China. O governo contava ainda com 400 mil doses da Sputinik V, mas estas só devem chegar em abril.

A quantidade de vacinas disponíveis para este mês ainda pode ser menor já que o ministério leva em conta 8 milhões de doses da Covaxin, fornecidas pelo laboratório Bharat Biotech. Porém, eles ainda não entraram com pedido de autorização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A pasta afirma que o cronograma é recebido pelos fornecedores e que depende da entrega dos laboratórios para enviar as doses aos estados e Distrito Federal. Por isso, o cronograma está sujeito a alterações e em constante atualização.

A pasta está em tratativas, ainda sem fechar contrato, com quatro laboratórios: União Química, Pfizer, Janssen e Moderna.

Na segunda quinzena de março, está prevista a entrega de 3,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford – será o primeiro lote produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com matéria-prima importada. Também são esperados mais 2,9 milhões de doses do mesmo imunizante, adquiridos via consórcio Covax Facility.

Butantan

Os próximos lotes da vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan serão entregues ao Ministério da Saúde em remessas semanais ao longo de março. O cronograma recebido pela pasta prevê um total de 22,7 milhões de doses do imunizante no mês – no total, serão nove entregas, escalonadas entre os dias 3 e 31 de março.

Assim que os imunizantes são entregues ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), o Ministério da Saúde organiza a divisão de forma proporcional e igualitária aos estados e Distrito Federal. Posteriormente, a doses são enviadas às Unidades da Federação (UF), responsáveis por distribuir as vacinas a todos os municípios brasileiros.

Por conta das entregas semanais, a distribuição das vacinas do laboratório também será feita pelo Ministério da Saúde a cada semana ao longo de março, de acordo com o real quantitativo de doses entregues à pasta. A próxima remessa, prevista inicialmente em 2,6 milhões de doses, será enviada aos estados e DF na semana que vem.