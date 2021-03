Por IG - Último Segundo

Publicado 09/03/2021 19:19

Rio - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), falou em "perplexidade" da comunidade jurídica internacional ao votar a favor da suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condução da investigação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá, no litoral Sul de São Paulo.

Lewandowski citou magistrados e processualistas italianos, lembrando que Moro sempre disse que se inspirava na Operação Mãos Limpas. "Tenho dito que toda vez que vou para o exterior, trago de volta perplexidade da comunidade jurídica internacional sobre esse processo do ex-presidente Lula", afirmou o ministro.

O ministro também disse que Moro admitiu, no depoimento para a PF, que as mensagens da Operação Spoofing foram, de fato, subtraídas de seu aparelho celular. A declaração, segundo Lewandowski, comprova que o ex-juiz teve má conduta ao trocar informações com procuradores da Lava Jato.

A Segunda Turma do STF julgou hoje a suspeição de Moro um dia após o ministro Edson Fachin anular todas as condenações de Lula no âmbito da Operação Lava Jato. O julgamento d a suspeição de Moro foi encerrado com o placar de 2 a 2, faltando somente o voto do ministro Nunes Marques, que fez pedido de vista.