Por IG - Último Segundo

Publicado 10/03/2021 10:54 | Atualizado 10/03/2021 10:55

Um vídeo que circula nas redes sociais, em especial no Youtube, tem chamado a atenção dos detratores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vem sendo compartilhado diversas vezes. Nas imagens, ele aparece com a fala enrolada, como se estivesse sob efeito de álcool, enquanto manda um recado aos apoiadores. Entretanto, tudo não passa de uma mentira.

Divulgado como se fosse a reação de Lula ao veredicto do ministro Fachin, que anulou todos os processos contra ele e o tornou ficha limpa novamente, o vídeo é na verdade de novembro de 2019 e foi postado nas redes sociais do ex-presidente quando ele deixou a prisão. Além disso, a velocidade das imagens foi alterada, para dar a falsa impressão de que ele estava embriagado.

A fala, inclusive, ficou famosa na época em que foi publicada por conta de uma brincadeira feita por Lula. Enquanto agradecia ao povo e se dizia um "senhor muito jovem", o ex-presidente afirmou: "tenho 74 anos do ponto de vista biológico, mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão. Tá? Só para vocês ficarem com inveja desse jovem que está falando com vocês".

Confira o vídeo original