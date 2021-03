Os hospitais públicos da capital do país seguem superlotados Reprodução

Por iG

Publicado 10/03/2021 15:05 | Atualizado 10/03/2021 15:11

Brasílai - Os hospitais da capital do país seguem superlotados com a alta no número de casos de Covid-19 no Distrito Federal. Imagens feitas por profissionais de saúde do Hospital Regional da Ceilândia (HRC) tiveram grande repercussão na internet e denunciam a situação de calamidade no local.



No vídeo, um servidor anda pela ala de Covid-19 da unidade mostrando a gravidade dos pacientes. "O negócio está crítico por aqui. Loucura, loucura, loucura! Olha a situação dos corredores", diz o profissional. "Olha a gravidade dos pacientes. Está tudo um caos aqui. Onde é que vamos parar?", questiona.

Procurada, a Secretaria de Saúde informou que "o Hospital Regional da Ceilândia está funcionando além da capacidade, com 100% leitos ocupados e utilizando os espaços possíveis para assegurar atendimento a todos os pacientes que procuram a unidade". A pasta destacou que o hospital está localizado na região que concentra maior número de casos de Covid-19 no Distrito Federal.

Segundo a Secretaria, na última sexta-feira (05), em 48 horas, foram abertos 88 leitos de enfermaria, sendo 40 leitos no Hospital da Ceilândia (antigo hospital de campanha), dez no Hospital da Região Leste e 38 no Hospital Regional da Asa Norte. Além desses, em uma semana foram abertos 110 leitos de UTI e de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) para pacientes com Covid-19.

Ocupação dos leitos no DF

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltados para pacientes com a Covid-19 continua alta. Segundo o Metrópoles, na manhã desta quarta-feira (10/3), a Sala de Situação mostra que esse índice é de 95,8% no Distrito Federal.

No momento, há 274 leitos para Covid-19 ocupados e 12 vagos na rede pública. Destes, oito são pediátricos e neonatais e quatro adultos. Outros 10 estão bloqueados ou aguardando liberação. A taxa de ocupação de leito adulto está em 98,51%. As informações foram atualizadas às 6h10 desta quarta pelo portal.

A rede privada de saúde está com taxa de ocupação de 86,19% na manhã desta quarta. São 232 leitos de UTI Covid ocupados, 38 disponíveis (todos adultos) e um bloqueado. Há 120 pessoas na fila de UTIs no DF.