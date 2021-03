Carlos Bolsonaro AFP

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:45

Rio - Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou um vídeo em seu perfil no Twitter, na noite desta quarta-feira (10), em que tenta reconstruir a narrativa de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, sobre as vacinas. Nas imagens, o presidente aparece falando como se sempre tivesse sido a favor dos imunizantes.

"Siga a ordem cronológica dos fatos para não cair em narrativas. Presidente @jairbolsonaro nunca foi contra vacina como dizem os canalhas!", escreveu Carlos.

Mais cedo, o irmão do vereador, o senador Flávio Bolsonaro, fez um post nas redes sociais defendendo as vacinas . Além disso, uma mensagem postada no canal do parlamentar no Telegram pedia que os usuários "virilizassem" uma foto de Bolsonaro com a frase "Nossa arma é a vacina".

Em evento realizado nesta quarta no Palácio do Planalto, Bolsonaro mudou o discurso, defendeu os imunizantes e surgiu usando máscaras. A atitude foi tomada após um pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua fala, Lula, que voltou a ser elegível após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular as condenações no âmbito da Lava Jato, teceu duras críticas a forma como Bolsonaro resolveu encarrar a pandemia.

