Após negar vacina, canal de Flávio Bolsonaro no Telegram pede viralização de mensagem a favor do imunizante Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:34 | Atualizado 10/03/2021 15:41

Rio - Após o governo Bolsonaro adotar uma postura negacionista diante da pandemia — negando a letalidade do vírus, duvidando da eficácia das vacinas, sendo contra o isolamento social e o uso de máscaras, entre outras atitudes — o canal de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, no Telegram publicou um texto em que pedia para os usuários viralizarem a mensagem a favor do imunizante.

Na imagem, Bolsonaro aparece ao lado da frase "Nossa arma é a vacina". Além disso, o remetente da mensagem faz um pedido aos participantes do grupo: "Vamos viralizar".

Publicidade

A mensagem foi publicada após, na manhã desta quarta-feira (10), o ex-presidente Lula disparar críticas a Bolsonaro devido a forma escolhida por ele para lidar com a pandemia . “Na semana que vem, vou tomar minha vacina. E quero fazer propaganda para o povo brasileiro: não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Esse vírus, nesta noite, matou quase 2 mil pessoas. As mortes estão sendo naturalizadas. Mas eram mortes que, muitas delas, poderiam ser evitadas se a gente tivesse um governo que tivesse feito o elementar”, declarou.