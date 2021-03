Por IG - Último Segundo

Publicado 12/03/2021 10:14

A pandemia do novo coronavírus nunca foi tão letal no Brasil e os números demonstram essa afirmação. Em 22% das cidades do país, o número de mortes por Covid-19 em 2021 é igual ou superior a todo o ano de 2020.

Das cidades com mais de 100 mil habitantes, 16 delas que já superaram neste ano o número de óbitos do ano passado. Manaus é a única capital e cidade com mais de 1 milhão de habitantes que está nessa situação.

Com isso, podemos afirmar que a transmissibilidade e letalidade da doença está quatro vezes mais rápida neste ano. No estados, oito das 27 unidades federativas já registram óbitos acima da 50% do número total do ano passado.

São estes: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia e Santa Catarina.

Um total de 276 municípios que não registraram nenhuma morte por covid-19 em 2020, já passam a sentir os efeitos das variantes dos vírus e agora contabilizam ao menos um óbito.

Já 268 cidades ainda resistem com o número de mortes zerados, todas regiões muito pequenas ou vilarejos.