Por iG - Economia

Publicado 12/03/2021 12:14 | Atualizado 12/03/2021 12:16

No dia 23 de janeiro, manifestantes protestaram em Porto Alegre (RS) contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Após a carreata, diversos motoristas foram multados por infrações como 'buzinaço', falta de cinto, utilizar o pisca alerta e obstrução de trânsito. Segundo apuração da Agência Pública, as multas variam de R$ 88,38 a até R$ 5.869,40.

Segundo a Agência Pública, 46 motoristas foram autuados em Porto Alegre, 20 em Florianópolis, além de casos em São Paulo e Brasília. As multas chegaram pelo correio pouco depois do ato, e alguns dos autuados prometem recorrer da decisão.

Em Florianópolis, os motoristas foram enquadrados no artigo 253-A do Código Brasileiro de Trânsito:

-Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela.

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - remoção do veículo.

"Foi totalmente descabida a autuação, fiquei incomodada. Se ainda tivesse feito algo errado, tudo bem, mas eu estava de cinto o tempo todo. Participar do protesto é um direito civil. Como a população vai ficar à vontade para protestar se a retaliação vem assim, como uma forma de silenciamento?”, disse uma das motoristas multadas, ela afirma que vai recorrer judicialmente.