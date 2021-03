Por Brasil Econômico

Publicado 15/03/2021 20:25 | Atualizado 15/03/2021 20:29

Brasília - Nesta segunda-feira (15), o senador Fabiano Contarato (Rede - ES), apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender o reajuste de 4,88% no preço dos remédios.Ele avalia que houve abuso de poder econômico na decisão, especialmente no momento mais crítico da pandemia no Brasil. portaria que autorizou o aumento foi publicada nesta segunda no Diário Oficial e pode ser aplicada pelas farmacêuticas em até 19 mil medicamentos no mercado brasileiro.Na sexta-feira, o Comitê Técnico-Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ligado à Anvisa, havia aprovado o reajuste.